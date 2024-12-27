Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о предвыборной «вакханалии», сообщила пресс-служба президента.
Речь об электоральной кампании, которая сейчас идет в Беларуси, зашла на благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети».
Белорусский президент отметил теплыми словами учителей и воспитателей, так как без их участия в том числе этот праздник не был бы возможен. Так как именно педагоги, бросив свои домашние дела и заботы, помогли ребятам приехать на встречу с главой страны.
— Помогли вам приехать во Дворец Республики, где мы традиционно проводим этот светлый праздник, — заметил он.
Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что на собственном опыте ему известно, как трудна работа с детьми. Однако и сделал ремарку, что очень приятно, когда эта работа дает результаты, на которые рассчитывают учителя, преподаватели и родители. Далее белорусский президент высказался о предвыборной «вакханалии».
— Дорогие ребята, дорогие наши патриоты, учителя и воспитатели! Это не потому, что предвыборная у нас сейчас «вакханалия». Нет, я искренне так считаю. Я вас поздравляю всех с Новым годом, — сказал белорусский лидер.
Еще мы писали, что Лукашенко обратился к белорусским детям и дал совет.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Также ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.