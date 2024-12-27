Любимова сообщила о росте сборов российского кино на 24% за год

«Напомню, что дополнительные инструменты господдержки кинотеатральной отрасли позволили уже в 2023 году достигнуть досанкционных показателей рынка. Сборы прошлого года находились на уровне 2021-го: 40,7 млрд рублей в 2021 году и 39 млрд рублей в 2023-м. Наш рынок кинопроката сумел не только ускоренно адаптироваться к условиям санкционного воздействия, но и продемонстрировать значительные успехи, во многом благодаря российским фильмам. По итогам этого года совокупный объем рынка кинопроката составит 45 млрд рублей», — указала министр.
Глава Минкультуры РФ отметила, что ведомство ежегодно проводит конкурсный отбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на субсидии из федбюджета. В текущем году из 1147 заявок был поддержан 151 проект.
«Это разножанровые картины, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, посвященные военно-патриотическим вопросам и исторической памяти, а также научно-популярное и индустриальное кино. В 2025 году Минкультуры России окажет финансовую поддержку производству не менее 140 национальных фильмов», — добавила Любимова.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:
«Минкультуры поддержит производство не менее 140 национальных фильмов».