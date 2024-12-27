Любимова сообщила о росте сборов российского кино на 24% за год

«Напомню, что дополнительные инструменты господдержки кинотеатральной отрасли позволили уже в 2023 году достигнуть досанкционных показателей рынка. Сборы прошлого года находились на уровне 2021-го: 40,7 млрд рублей в 2021 году и 39 млрд рублей в 2023-м. Наш рынок кинопроката сумел не только ускоренно адаптироваться к условиям санкционного воздействия, но и продемонстрировать значительные успехи, во многом благодаря российским фильмам. По итогам этого года совокупный объем рынка кинопроката составит 45 млрд рублей», — указала министр.