Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Любимова сообщила о росте сборов российского кино на 24% за год

К середине декабря объем российского рынка кинопроката превысил 43 млрд рублей, из них 33 млрд обеспечено фильмами отечественного производства. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года кассовые сборы увеличились на 16%, а сборы российского кино на 24%. Об этом в интервью Известиям 27 декабря рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Источник: Известия

«Напомню, что дополнительные инструменты господдержки кинотеатральной отрасли позволили уже в 2023 году достигнуть досанкционных показателей рынка. Сборы прошлого года находились на уровне 2021-го: 40,7 млрд рублей в 2021 году и 39 млрд рублей в 2023-м. Наш рынок кинопроката сумел не только ускоренно адаптироваться к условиям санкционного воздействия, но и продемонстрировать значительные успехи, во многом благодаря российским фильмам. По итогам этого года совокупный объем рынка кинопроката составит 45 млрд рублей», — указала министр.

Глава Минкультуры РФ отметила, что ведомство ежегодно проводит конкурсный отбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на субсидии из федбюджета. В текущем году из 1147 заявок был поддержан 151 проект.

«Это разножанровые картины, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, посвященные военно-патриотическим вопросам и исторической памяти, а также научно-популярное и индустриальное кино. В 2025 году Минкультуры России окажет финансовую поддержку производству не менее 140 национальных фильмов», — добавила Любимова.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Минкультуры поддержит производство не менее 140 национальных фильмов».