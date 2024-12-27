У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев

Билеты, выделенные «Аэрофлоту», реализованы. У остальных перевозчиков субсидированные билеты есть в продаже. Ещё сообщаем, что вопрос с субсидированными билетами всегда решается только на федеральном уровне — это средства из федерального бюджета, — сообщили в министерстве.