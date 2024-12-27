У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев. Информацию об этом опубликовали представители министерства развития инфраструктуры в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Билеты, выделенные «Аэрофлоту», реализованы. У остальных перевозчиков субсидированные билеты есть в продаже. Ещё сообщаем, что вопрос с субсидированными билетами всегда решается только на федеральном уровне — это средства из федерального бюджета, — сообщили в министерстве.
Отметим, что «Аэрофлот» начал продавать субсидированные билеты для калининградцев в Москву и Санкт-Петербург на 2025 год 17 декабря. Рейсы по льготным тарифам также осуществляют «Уральские авиалинии» и Nordwind.
Ранее Росавиация начала приём заявок на субсидирование перелётов в Калининград в 2025 году. Отбор перевозчиков обещали провести до 31 декабря. В течение 30 дней после объявления победителей с ними собирались заключить соглашения.
На субсидирование перелётов в Калининград в 2025 году предварительно выделили 450 миллионов рублей. В региональном правительстве сообщали, что работали с Минтрансом РФ над возможностью приобретать билеты по льготным тарифам в декабре.