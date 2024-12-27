Обновленный Центр спортивной подготовки по боксу открыли в Омске

Сегодня в Омске после капитального ремонта торжественно открыли Центр спортивной подготовки по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко.
Решение о реконструкции принял Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Работы заняли всего 4 месяца. Виталий Хоценко осмотрел обновленный зал и пообщался со спортсменами.
«Я уверен, что теперь, когда у вас есть отличный зал, ринг и тренажеры, вы сможете достичь новых высот и прославить нашу Омскую область», — сказал глава региона.
В рамках реконструкции в центре выполнены все необходимые строительно-ремонтные и электромонтажные работы. Заменены системы отопления, водопровода, потолочные перекрытия и электрика. Отремонтированы раздевалки с душевыми, а в одной из них установлена комната сухого пара для восстановления спортсменов. В спортивном зале покрашен пол, смонтированы потолочные и стеновые панели, заменено освещение.