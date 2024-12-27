Обновленный Центр спортивной подготовки по боксу открыли в Омске

В рамках реконструкции в центре выполнены все необходимые строительно-ремонтные и электромонтажные работы. Заменены системы отопления, водопровода, потолочные перекрытия и электрика. Отремонтированы раздевалки с душевыми, а в одной из них установлена комната сухого пара для восстановления спортсменов. В спортивном зале покрашен пол, смонтированы потолочные и стеновые панели, заменено освещение.