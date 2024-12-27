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Обновленный Центр спортивной подготовки по боксу открыли в Омске

Спортивная школа находится в самом центре Омска недалеко от библиотеки Пушкина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске после капитального ремонта торжественно открыли Центр спортивной подготовки по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко.

Решение о реконструкции принял Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Работы заняли всего 4 месяца. Виталий Хоценко осмотрел обновленный зал и пообщался со спортсменами.

«Я уверен, что теперь, когда у вас есть отличный зал, ринг и тренажеры, вы сможете достичь новых высот и прославить нашу Омскую область», — сказал глава региона.

В рамках реконструкции в центре выполнены все необходимые строительно-ремонтные и электромонтажные работы. Заменены системы отопления, водопровода, потолочные перекрытия и электрика. Отремонтированы раздевалки с душевыми, а в одной из них установлена комната сухого пара для восстановления спортсменов. В спортивном зале покрашен пол, смонтированы потолочные и стеновые панели, заменено освещение.