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Пекарню в Ростове временно закрыли из-за кишечной инфекции

Очаг кишечной инфекции нашли в пекарне на улице Ленина в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону при проверке одной из пекарен нашли очаг кишечной инфекции. После этого работу заведения временно приостановили, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, проверка прошла в торговой точке на улице Ленина. Специалисты зафиксировали «грубые нарушения санитарных требований», из-за которых на месте составили протокол о временном запрете деятельности.

Позже ограничения утвердили через суд. В итоге в точке общепита не должны принимать посетителей в течение 30 суток, то есть примерно до 20 чисел января 2025 года. За это время требуется исправить все выявленные недочеты.

Напомним, ранее кишечную инфекцию выявили в японском ресторане в Батайске.