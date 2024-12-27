Пекарню в Ростове временно закрыли из-за кишечной инфекции

В Ростове-на-Дону при проверке одной из пекарен нашли очаг кишечной инфекции. После этого работу заведения временно приостановили, сообщают в управлении Роспотребнадзора.
По данным надзорного ведомства, проверка прошла в торговой точке на улице Ленина. Специалисты зафиксировали «грубые нарушения санитарных требований», из-за которых на месте составили протокол о временном запрете деятельности.
Позже ограничения утвердили через суд. В итоге в точке общепита не должны принимать посетителей в течение 30 суток, то есть примерно до 20 чисел января 2025 года. За это время требуется исправить все выявленные недочеты.
Напомним, ранее кишечную инфекцию выявили в японском ресторане в Батайске.