Начаты испытания устройства для измерения энергии частиц для коллайдера NICA

Испытываемое устройство состоит из ячеек, так называемых башен. Башня представляет собой параллелепипед, состоящий из 210 слоев вещества, излучающего свет при поглощении ионизирующего излучения. В детекторе на коллайдере NICA установят несколько десятков тысяч таких ячеек, которые могут отличаться по габаритам, форме и качеству покрытия. Каждая башня в калориметре должна быть направлена в одну точку, где происходит столкновение двух ионов, поэтому их нужно привести к единому «стандарту». Для этого физикам и нужны предварительные тестирования.