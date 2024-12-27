Начаты испытания устройства для измерения энергии частиц для коллайдера NICA

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске начали испытания устройства для измерения энергии электромагнитных частиц — электромагнитного калориметра детектора MPD для строящегося в Дубне коллайдера NICA. Об этом сообщили в пресс-службе Института ядерной физики СО РАН.
Суперколлайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия) с целью изучения свойств плотной барионной материи. С помощью NICA планируется воссоздать и исследовать кварк-глюонную плазму — то особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная даже не в первые секунды, а в их десятитысячные доли после Большого взрыва.
«В Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) специалисты из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) провели испытание электромагнитного калориметра детектора MPD (многоцелевой детектор) для строящегося в Дубне коллайдера NICA. Испытания калориметра для MPD проводились на тестовом пучке электронов. Такой пучок позволяет провести измерения при высоких энергиях, на которых будет работать NICA. Испытания определят важную характеристику калориметра — предел линейности его работы в зависимости от энергии регистрируемых частиц», — говорится в сообщении.
Испытываемое устройство состоит из ячеек, так называемых башен. Башня представляет собой параллелепипед, состоящий из 210 слоев вещества, излучающего свет при поглощении ионизирующего излучения. В детекторе на коллайдере NICA установят несколько десятков тысяч таких ячеек, которые могут отличаться по габаритам, форме и качеству покрытия. Каждая башня в калориметре должна быть направлена в одну точку, где происходит столкновение двух ионов, поэтому их нужно привести к единому «стандарту». Для этого физикам и нужны предварительные тестирования.
ИЯФ СО РАН — одно из немногих мест в России, где можно получить электронный пучок, необходимый для проверки детекторов. Испытания проходят на новосибирском коллайдере ВЭПП-4М, который позволяет получать пучок с нужными характеристиками и проводить исследования оборудования в определенных условиях. «Здесь мы должны получить очень важный результат — предел линейности работы нашего калориметра при высоких энергиях», — цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника ОИЯИ Юрия Кречетова.