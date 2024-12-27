Лукашенко сказал белорусским школьникам, почему надо учиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал школьникам, почему нужно усердно учиться, сообщает пресс-служба президента.
Так, на благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети» белорусский лидер сказал, что ребятам следует обязательно усердно учиться, так как это необходимо для будущей жизни.
— Без этого никуда. Вы видите, насколько усложнилась жизнь, — пояснил он.
И добавил, что дети еще совсем молодые и юные, и у них еще все впереди. Лукашенко заметил, что у детей — «светлая голова, ничем не загружена» и посоветовал действовать и загружать голову теми знаниями, которые юному поколению пытаются преподать в школе, вузе и так далее.
— Это вам очень нужно будет в будущей жизни. Для того, чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться, — уверен глава республики.
Лукашенко сказал, что понимает детей, которые, как и он сам когда-то, просыпаясь по утрам никуда не хотят идти — «и погода гадкая, хочется дома остаться…». Но и напомнил, что есть такое слово «надо».
— Понимаете, надо! Вот вы просыпаетесь, никуда не хотите идти, а тем более учиться. Но вы помните: сейчас это надо! Для того чтобы потом было легче, — прокомментировал президент.
Александр Лукашенко сказал, что хотя учеба — это тяжело, однако необходимо. Так как полученные знания станут фундаментом в жизни.
— Без этого фундамента не может быть у вас нормальной взрослой жизни, — заключил белорусский лидер.
А резюмируя, еще пояснил детям, что следует потерпеть, если учителя и родители «долбают», что нужно учиться.
— И помните, что это надо. Надо потерпеть! — указал глава страны.
Также Александр Лукашенко высказался о предвыборной «вакханалии».
Еще мы писали, что президент обратился к белорусским детям и дал совет.