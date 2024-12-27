Лукашенко сказал белорусским школьникам, почему надо учиться

И добавил, что дети еще совсем молодые и юные, и у них еще все впереди. Лукашенко заметил, что у детей — «светлая голова, ничем не загружена» и посоветовал действовать и загружать голову теми знаниями, которые юному поколению пытаются преподать в школе, вузе и так далее.