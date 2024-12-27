Завершено проектирование железной дороги от Мызы до Кстова

В Нижегородской области завершили проектирование железнодорожной линии от Мызы до Кстова. Однако окончательное решение по ее строительству будет принято в 2025 году, заявил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский на пресс-конференции 27 декабря.
Документация по возведению участка железной дороги сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Там определят пути финансирования проекта.
Напомним, что появление новой железной дороги от Мызы до Кстова начали обсуждать еще в 2022 году. В ноябре 2022 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области было одобрено ее строительство. Возводить линию планируют в районе станции Ройка в Кстовском районе, ее длина составит 1,3 км. В рамках проекта построят два тупика с пассажирскими платформами и пересадочный пункт на автобусы на станции Кстово, соединительную петлю на станции Ройка, а также реконструируют станцию Мыза.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в ГЖД допустили возвращение «Сапсанов» на маршрут между Нижним Новгородом и Москвой.