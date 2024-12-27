Завершено проектирование железной дороги от Мызы до Кстова

Напомним, что появление новой железной дороги от Мызы до Кстова начали обсуждать еще в 2022 году. В ноябре 2022 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области было одобрено ее строительство. Возводить линию планируют в районе станции Ройка в Кстовском районе, ее длина составит 1,3 км. В рамках проекта построят два тупика с пассажирскими платформами и пересадочный пункт на автобусы на станции Кстово, соединительную петлю на станции Ройка, а также реконструируют станцию Мыза.