«Минкультуры поддержит производство не менее 140 национальных фильмов»

В 2025 году Минкультуры России окажет финансовую поддержку производству не менее 140 национальных фильмов. В утвержденный перечень приоритетных тем для государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2025-м году вошли темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи. Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству. Конечно же, особая тема в перечне — героизм и самоотверженность участников СВО и Великой Отечественной войны. Также будут экранизированы произведения русской классической литературы.