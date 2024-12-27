«Минкультуры поддержит производство не менее 140 национальных фильмов»

Минкультуры расширит поддержку производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей. В наступающем году ведомство профинансирует создание минимум 140 таких картин, заявила «Известиям» глава министерства Ольга Любимова. По ее словам, наш рынок кинопроката сумел не только ускоренно адаптироваться к санкциям, но и продемонстрировать значительные успехи: к середине декабря его объем превысил 43 млрд рублей, и 33 млрд из них обеспечили отечественные фильмы. Как будет реализовываться стратегия государственной культурной политики до 2030 года, как охраняют «Святую Троицу» Андрея Рублева и когда пройдет первая Евразийская кинопремия — в эксклюзивном интервью Ольги Любимовой «Известиям».
«Рядом с иконой Рублева “Святая Троица” установлена круглосуточная охрана».
— Правительство утвердило новую стратегию государственной культурной политики до 2030 года. В частности, в ее рамках планируется формировать госзаказ на создание произведений литературы и искусства. Будут ли это новые программы или расширение существующих?
— В первую очередь поясню, что речь идет о произведениях литературы, искусства, информационных материалах, печатной продукции, услугах учреждений культуры, национальных фильмах. Для изменения целеполагания государственного задания и перехода к качественным показателям Минкультуры России и заинтересованные федеральные органы вносят изменения в положения ведомств, правила предоставления субсидий, которые уточняют их содержание в части условий соответствия традиционным российским духовно-нравственным ценностям, в том числе при формировании госзаказа и при осуществлении культурной деятельности.
По сути это означает, что помимо уточнения полномочий и функций действующих экспертных советов по различным направлениям культурной деятельности и оказания услуг, предстоит сформировать новые, дополнив их представителями творческих союзов и организаций, принимающих деятельное участие в реализации государственной культурной политики.
В части Минкультуры России расширится поддержка производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, создаваемых дебютантами — выпускниками профильных вузов, отучившимися на режиссера, молодыми постановщиками в возрасте до 35 лет, а также фильмов для детей и юношества, включая анимацию.
В целом это большая работа всех заинтересованных организаций и ведомств, и, безусловно, по мере реализации стратегии перечень государственных приоритетов в сфере культуры может расширяться, и будут появляться дополнительные программы.
— Больше года назад у иконы «Троица» началась новая жизнь. В каком состоянии сейчас икона? Повлияли ли на нее перемещения? Планируется ли ее комплексная реставрация или же только поддержание жизнеспособности?
— Пребывание иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в Троицком Соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры организовано с соблюдением требований к обеспечению безопасности и сохранности, предусмотренных договором между Православной религиозной организацией и Третьяковской галереей. Рядом с иконой установлена круглосуточная физическая охрана, применяются технические меры наблюдения и защиты, осуществляется биоконтроль и микологический мониторинг пространства собора.
13 декабря в Сергиеву Лавру выезжала реставрационная комиссия, чтобы осмотреть икону и оценить ее состояние. Все параметры, предъявляемые к хранению, соблюдаются. Визуальный осмотр показал, что «Святая Троица» чувствует себя хорошо. Проведены все необходимые обследования, сделана детальная фотофиксация.
Все эти данные обработают, и будет составлен официальный протокол. Осмотры в следующем году продолжатся ежеквартально, как и предусмотрено договором, с учетом расписания богослужений в соборе.
«Объем российского рынка кинопроката превысил 43 млрд рублей».
— По прогнозам Минкультуры, общие кинотеатральные сборы в этом году могут достигнуть 42 млрд рублей, что по-прежнему меньше показателя 2019-го в 55,5 млрд рублей. Какие меры по поддержке отрасли кинопоказа сейчас вами планируются?
— Напомню, что дополнительные инструменты господдержки кинотеатральной отрасли позволили уже в 2023 году достигнуть досанкционных показателей рынка. Сборы прошлого года находились на уровне 2021-го: 40,7 млрд рублей в 2021 году и 39 млрд рублей в 2023-м.
К середине декабря 2024 года объем российского рынка кинопроката превысил 43 млрд рублей, из которых 33 млрд рублей обеспечено отечественными фильмами. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го кассовые сборы увеличились на 16%, а сборы российского кино возросли на 24%.
Наш рынок кинопроката сумел не только ускоренно адаптироваться к условиям санкционного воздействия, но и продемонстрировать значительные успехи, во многом благодаря российским фильмам. По итогам этого года совокупный объем рынка кинопроката составит 45 млрд рублей.
Если говорить о мерах поддержки, то Минкультуры России ежегодно проводит конкурсный отбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на производство национальных фильмов. В текущем году из 1 147 заявок был поддержан 151 проект. Это разножанровые картины, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, посвященные военно-патриотическим вопросам и исторической памяти, а также научно-популярное и индустриальное кино.
В 2025 году Минкультуры России окажет финансовую поддержку производству не менее 140 национальных фильмов. В утвержденный перечень приоритетных тем для государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2025-м году вошли темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи. Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству. Конечно же, особая тема в перечне — героизм и самоотверженность участников СВО и Великой Отечественной войны. Также будут экранизированы произведения русской классической литературы.
— Недавно Московский губернский театр стал федеральным. Что дает учреждениям смена статуса?
— Федерализация учреждения культуры служит важным шагом для его развития, открывает возможности для реализации крупномасштабных проектов по сохранению и защите художественного наследия.
Кроме того, изменение статуса означает и повышение роста профессионального мастерства как творческих работников, так и административного персонала. Для театра это значит обогащение его художественной жизни, обновление репертуара и в целом расширение горизонтов для деятельности.
Мы очень рады присоединению Московского Губернского театра к большой федеральной семье. В текущем театральном сезоне в театре сразу четыре премьеры. Одной из наиболее ярких можно назвать «Капитанскую дочку» в постановке художественного руководителя театра Сергея Безрукова. Спектакль уже вышел и приурочен к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Также на базе театра и дальше будет проводиться ежегодный Большой Детский фестиваль.
— В каком состоянии сейчас находится проект Евразийской кинопремии? Какую роль в этом играет Минкультуры?
— Это очень важный для нас проект. Евразийская киноакадемия и кинопремия призваны стать площадкой для укрепления культурных связей и расширения международного взаимодействия.
Инициатива уже широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных государств так называемого «глобального Юга». Участие в проекте документально подтвердил Китай. Иран, Казахстан и ЮАР отметили важность мероприятия и дали предварительное согласие. На данный момент приглашение присоединиться к проекту также было направлено на Кубу, в Бразилию, Венесуэлу, Сербию, Индию, Вьетнам, Сенегал, Эфиопию, Турцию и Сирию.
Презентация Киноакадемии состоится весной будущего года в Москве. Там же будет дан старт приему заявок на первую Открытую Евразийскую кинопремию, проведение которой запланировано в октябре 2025 года.
Для стран, не входящих в Евразийское пространство, но разделяющих наши общие культурные ценности, будет предусмотрена отдельная номинация.