Певец Шарлот выступил с последним словом в Самарском областном суде

«Приношу искренние извинения перед всеми русскоязычными людьми за глупую выходку, за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики. Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Мне 26, я чувствую, что готов зачать дитя со своей избранницей и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа», — рассказал музыкант во время заседания.