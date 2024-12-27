В Уфе скоропостижно скончался журналист Разиль Бикбулатов.

Башкирская журналистика понесла тяжелую утрату. В Уфе скоропостижно скончался журналист, заместитель главного редактора детского журнала «Аманат» Разиль Бикбулатов. Об этом «Башинформу» сообщили его близкие.
Разиль Бикбулатов родился 1 марта 1975 года в селе Архангельское Архангельского района. Окончил факультет башкирской филологии и журналистики БГУ. Трудовую карьеру начал в 1993 году в газете «Сельские огни» Зилаирского района. В разные годы работал в телерадиовещательной компании «Башкортостан», студии «Тамыр». С 2006 по 2008 год работал пресс-секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».
С 2008 по 2013 год был заместителем директора по связям с общественностью Национальной библиотеки РБ.
С 2008 по 2013 год — руководитель пресс-службы Союза садоводов РФ по Башкирии.
С 2019 года назначен заместителем главного редактора детского журнала «Аманат» Республиканского информационного центра — филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».
«Башинформ» выражает глубокие соболезнования родным, близким покойного и разделяет горечь утраты.
Прощание с Разилем Бикбулатовым состоится 28 декабря в 14.00 в фойе Дома печати Уфы.