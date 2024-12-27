В Уфе скоропостижно скончался журналист Разиль Бикбулатов.

Разиль Бикбулатов родился 1 марта 1975 года в селе Архангельское Архангельского района. Окончил факультет башкирской филологии и журналистики БГУ. Трудовую карьеру начал в 1993 году в газете «Сельские огни» Зилаирского района. В разные годы работал в телерадиовещательной компании «Башкортостан», студии «Тамыр». С 2006 по 2008 год работал пресс-секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».