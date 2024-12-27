Скончался первый начальник Краснодарской школы милиции Ричард Балясинский

Родился он 6 октября 1928 года в Минске Белорусской ССР. В 1964 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. Службу проходил в период с 1649 по 1954 годы в ВДВ. После работал на Краснодарском станкостроительном заводе имени Г. М. Седина.
В органы внутренних дел Ричард Балясинский пришел в 1958 году на должность оперуполномоченного УВД Краснодарского крайисполкома. Более 30 лет он работал в должностях оперативного, следственного и руководящего состава различных подразделений УВД Краснодарского края.
В марте 1977 года Ричард Генрихович возглавил Краснодарскую школу усовершенствования начальствующего состава милиции МВД СССР. В 1983 году на базе нее создали Краснодарскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. За десять лет там подготовили более 2500 офицеров милиции, около 1000 человек окончили школу заочно, несколько сотен повысили квалификацию или прошли начальную подготовку. В учрежеднии обучались представители правоохранительных органов Вьетнама, Гвинеи, Кубы и Никарагуа.
С 1995 году Балясинский стал председателем Совета ветеранов Краснодарского юридического института, впоследствии академии и университета МВД России. Особое внимание он уделял вопросам поддержки и помощи пенсионерам учебного заведения, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Ричард Балясинский награжден госнаградами: орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За трудовую доблесть СССР». Он отмечен ведомственными наградами: наградным холодным оружием (кортик), нагрудным знаком «Отличник милиции», медалями «За безупречную службу» 1,2,3 степени, «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За вклад в развитие Кубани» I степени, «За боевое содружество», орденом «За заслуги» и другими.
Он был удостоен почетных званий: «Заслуженный работник МВД СССР», «Герой труда Кубани», «Заслуженный сотрудник ОВД Кубани», «Почетный гражданин города Краснодара», «Почетный ветеран Краснодарского университета МВД России».