Скончался первый начальник Краснодарской школы милиции Ричард Балясинский

В марте 1977 года Ричард Генрихович возглавил Краснодарскую школу усовершенствования начальствующего состава милиции МВД СССР. В 1983 году на базе нее создали Краснодарскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. За десять лет там подготовили более 2500 офицеров милиции, около 1000 человек окончили школу заочно, несколько сотен повысили квалификацию или прошли начальную подготовку. В учрежеднии обучались представители правоохранительных органов Вьетнама, Гвинеи, Кубы и Никарагуа.