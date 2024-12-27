Автобусный маршрут А-38 запустили в Нижнем Новгороде с 27 декабря

Ранее Глеб Никитин прокомментировал ситуацию по поводу отмены маршрута Т-37 в Нижнем Новгороде. Глава региона посоветовал взамен пользоваться метро и автобусом А-15. Однако теперь стало известно, что в связи с обращением нижегородцев, было принято решение продлить маршрут А-38 от улицы Дьяконова и Строкина до станции Петряевка.