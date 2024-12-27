Автобусный маршрут А-38 запустили в Нижнем Новгороде с 27 декабря. Он следует от станции Петряевка до станции метро «Стрелка». Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.
Данный маршрут повторяет путь следования отмененного маршрута Т-37 от станции Петряевка до площади Революции.
— Т-37 прекратил работу с сегодняшнего дня в связи с окончанием действия свидетельства об осуществлении перевозок, выданного перевозчику, — подчеркнула старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
Утром в час-пик по этому маршруту работало 17 автобусов.
Ранее Глеб Никитин прокомментировал ситуацию по поводу отмены маршрута Т-37 в Нижнем Новгороде. Глава региона посоветовал взамен пользоваться метро и автобусом А-15. Однако теперь стало известно, что в связи с обращением нижегородцев, было принято решение продлить маршрут А-38 от улицы Дьяконова и Строкина до станции Петряевка.