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Автобусный маршрут А-38 запустили в Нижнем Новгороде с 27 декабря

Утром в час-пик по этому маршруту работало 17 автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Автобусный маршрут А-38 запустили в Нижнем Новгороде с 27 декабря. Он следует от станции Петряевка до станции метро «Стрелка». Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

Данный маршрут повторяет путь следования отмененного маршрута Т-37 от станции Петряевка до площади Революции.

— Т-37 прекратил работу с сегодняшнего дня в связи с окончанием действия свидетельства об осуществлении перевозок, выданного перевозчику, — подчеркнула старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Утром в час-пик по этому маршруту работало 17 автобусов.

Ранее Глеб Никитин прокомментировал ситуацию по поводу отмены маршрута Т-37 в Нижнем Новгороде. Глава региона посоветовал взамен пользоваться метро и автобусом А-15. Однако теперь стало известно, что в связи с обращением нижегородцев, было принято решение продлить маршрут А-38 от улицы Дьяконова и Строкина до станции Петряевка.