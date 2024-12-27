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В Симферополе три дня будут ловить пьяных водителей

В Симферополе будут ловить пьяных водителей с 27 по 29 декабря.

Источник: Комсомольская правда

С пятницы, 27 декабря, по воскресенье, 29 декабря, в Симферополе будут выявлять пьяных водителей. Об этом пишет «Крымская газета».

Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Правоохранители будут проверять всех автомобилистов, которые будут проезжать по участкам, где проходит «коридор трезвости».

Согласно законодательству, за вождение в пьяном виде грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность.

ГИБДД