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Назван срок открытия в Екатеринбурге школы № 68

В учреждении прошёл масштабный капремонт.

В Екатеринбурге школа № 68 примет учеников после капремонта в январе 2025 года. Об этом сообщил градоначальник Алексей Орлов журналистам.

Она находится на улице Кировградской. В эфире «Россия 24» и «Россия 1» Орлов отметил, что в ходе работ строители усилили фундамент и заменили перекрытия. А также поменяли двери, инженерные коммуникации и окна. Обновили актовый и спортзал, столовую, медкабинет и библиотеку.

Также Орлов напомнил, что преобразилась и территория, прилегающая к школе. Во дворе появились площадки для игр в настольный теннис и баскетбол, а также для отдыха, а по периметру установили новые ограждения.

образование