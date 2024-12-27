Суд в Ростове признал незаконным перенос маршрутов на новый автовокзал

В Арбитражном суде Ростовской области посчитали незаконным перенос нескольких маршрутов на новый автовокзал «Центральный». Информация указана в электронной картотеке дел.
— Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью, — говорится на сайте судебной инстанции.
Известно, что иск по транспортному спору от ООО «Ростдонавтовокзал» к министерству транспорта Ростовской области поступил в июле 2024 года. Тогда же материалы приняли к рассмотрению.
Истец оспаривал изменение начального и конечного пунктов в реестре межмуниципальных маршрутов, а также выдачу свидетельств и карт по обновленным направлениям с указанием нового автовокзала.
Речь шла о рейсах, соединяющих Ростов-на-Дону с Новочеркасском, Волгодонском, Шахтами, Новошахтинском, с поселками Персиановский, Зимовники, Коврино, станицами Заветное, Селивановская, Багаевская, а также с хуторами Арпачин и Елкин (автобусы № 358, 610, 611, 612, 658, 717, 790/3, 797, 806, 828, 875/4).
Одновременно представители «Ростдонавтовокзала» настаивали на принятии обеспечительных мер. Документ с решением суда был опубликован 26 декабря 2024 года. Отметим, донской минтранс может обжаловать итоги слушаний в апелляционном порядке.