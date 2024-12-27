Минский метрополитен изменил график движения поездов в новогоднюю ночь 2025

Стало известно, как будет работать метро Минска в Новый год и другие новогодние и рождественские праздники. Об изменении графика рассказали в Минском метрополитене.
Так, на новогодние праздники скорректировано расписание движения поездов минского метрополитена.
Во вторник, 31 декабря, поезда будут ездить по графику пятницы. А в первую неделю нового года — 1, 2, 4, 5, 6, 7 января (кроме 3 января. — Ред.) поезда метрополитена будут ходить по графику выходного дня.
В новогоднюю ночь 2025 минское метро будет работать до 4.00 утра. При этом станции «Немигу», «Октябрьскую» и «Купаловскую» (выход к проспекту Независимости) закроют на вход в 4.15.
С полуночи до 04.00 часов среды, 1 января, интервал движения поездов на первой и второй линиях метро будет составлять 6 минут, а на третьей линии — 8 минут.
В среду, 1 января, метро в Минске начнет работать уже в 5.30 часов.
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