В Самарской области спасателей поздравили с профессиональным праздником

В пятницу, 27 декабря, в ГУ МЧС по Самарской области прошло торжественное мероприятие в честь Дня спасателя РФ. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил всех сотрудников и ветеранов, а также отметил почетными наградами отличившихся специалистов.
«При всех сложностях работы в 2024 году вы продемонстрировали, что можете выполнить любую сложную задачу. Своим профессионализмом, волей, настойчивостью и смелостью показываете, что такое служение. У вас 1500 ветеранов службы, из которых 300 — активные. Мы решили работать в тесной связке и в совместном подходе обеспечивать безопасность наших жителей», — сказал глава региона.
Отдельную благодарность Вячеслав Федорищев выразил сотрудникам управления, которые выезжают в командировки в новые регионы. Свое видеопоздравление спасателям направил и глава МЧС России Александр Куренков. Он поблагодарил сотрудников для службу и пожелал им крепкого здоровья, удачи в делах, благополучия и хорошего настроения.
На торжественном мероприятии отличившимся специалистам вручили награды. Разные сотрудники ведомства стали обладателями почетных званий «Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области» и «Заслуженный спасатель Самарской области».