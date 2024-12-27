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В Самарской области спасателей поздравили с профессиональным праздником

Губернатор Самарской области вручил награды отличившимся спасателям 27 декабря.

Источник: правительство Самарской области

В пятницу, 27 декабря, в ГУ МЧС по Самарской области прошло торжественное мероприятие в честь Дня спасателя РФ. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил всех сотрудников и ветеранов, а также отметил почетными наградами отличившихся специалистов.

«При всех сложностях работы в 2024 году вы продемонстрировали, что можете выполнить любую сложную задачу. Своим профессионализмом, волей, настойчивостью и смелостью показываете, что такое служение. У вас 1500 ветеранов службы, из которых 300 — активные. Мы решили работать в тесной связке и в совместном подходе обеспечивать безопасность наших жителей», — сказал глава региона.

Отдельную благодарность Вячеслав Федорищев выразил сотрудникам управления, которые выезжают в командировки в новые регионы. Свое видеопоздравление спасателям направил и глава МЧС России Александр Куренков. Он поблагодарил сотрудников для службу и пожелал им крепкого здоровья, удачи в делах, благополучия и хорошего настроения.

На торжественном мероприятии отличившимся специалистам вручили награды. Разные сотрудники ведомства стали обладателями почетных званий «Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области» и «Заслуженный спасатель Самарской области».