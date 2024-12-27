В Самарской области спасателей поздравили с профессиональным праздником

«При всех сложностях работы в 2024 году вы продемонстрировали, что можете выполнить любую сложную задачу. Своим профессионализмом, волей, настойчивостью и смелостью показываете, что такое служение. У вас 1500 ветеранов службы, из которых 300 — активные. Мы решили работать в тесной связке и в совместном подходе обеспечивать безопасность наших жителей», — сказал глава региона.