В праздники изменится график работы почтовых отделений

30 декабря отделения «Почты России» в Татарстане будут работать по графику, установленному для субботы. 31 декабря, 1 и 7 января станут выходными днями. В это время письма, газеты и журналы разносить не будут. Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.
2, 3, 4, 5, 6 и 8 января все почтовые отделения будут работать по графику, установленному для праздничных дней. При этом 6 января обслуживание клиентов завершат на час раньше.
Для почтовых отделений, в которых расположены пункты выдачи заказов, может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальное расписание или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании, сообщает пресс-служба «Почты России».