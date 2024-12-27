В праздники изменится график работы почтовых отделений

30 декабря отделения «Почты России» в Татарстане будут работать по графику, установленному для субботы. 31 декабря, 1 и 7 января станут выходными днями. В это время письма, газеты и журналы разносить не будут. Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.