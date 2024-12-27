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В праздники изменится график работы почтовых отделений

31 декабря, 1 и 7 января — выходные дни.

Источник: Город Казань.KZN.RU

30 декабря отделения «Почты России» в Татарстане будут работать по графику, установленному для субботы. 31 декабря, 1 и 7 января станут выходными днями. В это время письма, газеты и журналы разносить не будут. Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

2, 3, 4, 5, 6 и 8 января все почтовые отделения будут работать по графику, установленному для праздничных дней. При этом 6 января обслуживание клиентов завершат на час раньше.

Для почтовых отделений, в которых расположены пункты выдачи заказов, может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальное расписание или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании, сообщает пресс-служба «Почты России».