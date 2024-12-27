Витебская развязка ЗСД станет платной с 29 декабря

Что касается пользователей без транспондеров, то для них сформировали Тарифную зону шесть «Часть Южного участка ЗСД от Благодатной улицы до Витебского проспекта». Стоимость проезда для транспортного средства первого класса составляет 250 рублей, как и на других участках платной трассы.