Омский НПЗ украсил город к Новому году

«Для Омского НПЗ в канун Нового года стало доброй традицией украшать город. А еще — дарить подарки подопечным омских детских домов и школ-интернатов. В этом году мы исполнили желания 112 ребят из трех социальных учреждений, которые написали письмо Деду Морозу. Сотрудник предприятия передали для них мягкие игрушки, конструкторы, наборы для творчества и сладкие подарки», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.