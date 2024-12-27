Омский НПЗ украсил город к Новому году

ОНПЗ ежегодно помогает городу в подготовке к Новому году и старается создать праздничное настроение у жителей. Благодаря предприятию в Омске появились новые зимние локации на улице Бударина и в Нефтяниках.
«Сквер на берегу Оми, Советский парк, сквер Молодоженов — это те места, где омичи с удовольствие проводят время и заряжаются праздничной атмосферой», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Благодаря ОНПЗ на улице Бударина установлена 11-метровая ель, горка и святящаяся фигура змеи — символа 2025-го.
Посетителей Советского парка ждет построенная изо льда крепость и горка с широким десятиметровым спуском. Вход в парк оформлен ледяными скульптурами новогодних персонажей и подсвечен надписями: «С новым годом. Омский НПЗ. 2025». В сквере Молодоженов появились горка для детей и ледяные скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой.
«Для Омского НПЗ в канун Нового года стало доброй традицией украшать город. А еще — дарить подарки подопечным омских детских домов и школ-интернатов. В этом году мы исполнили желания 112 ребят из трех социальных учреждений, которые написали письмо Деду Морозу. Сотрудник предприятия передали для них мягкие игрушки, конструкторы, наборы для творчества и сладкие подарки», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
ОНПЗ ежегодно помогает городу в подготовке к Новому году и старается создать праздничное настроение у омичей. Это стало доброй традицией предприятия.