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В школах Иркутской области собираются отменить бесплатное молоко

Утверждается, что учащиеся в Иркутской области, как правило, не пьют молоко в школе.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области для учащихся начальных классов отменят бесплатное молоко. Соответствующий законопроект рассмотрит региональное Законодательное Собрание.

По действующему закону в Иркутской области школьники 1−4 классов имеют право получать бесплатное горячее питание и стакан молока. В пояснительной записке говорится, что школьники в основном не пьют молоко. В связи с этим предлагается отменить бесплатное молоко.

Предполагается, что бесплатного молока для школьников в Иркутской области не будет со следующего года.

Ранее сообщалось о том, что в иркутской школе № 18 появился историко-краеведческий музей.

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