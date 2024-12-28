В школах Иркутской области собираются отменить бесплатное молоко

В Иркутской области для учащихся начальных классов отменят бесплатное молоко. Соответствующий законопроект рассмотрит региональное Законодательное Собрание.
По действующему закону в Иркутской области школьники 1−4 классов имеют право получать бесплатное горячее питание и стакан молока. В пояснительной записке говорится, что школьники в основном не пьют молоко. В связи с этим предлагается отменить бесплатное молоко.
Предполагается, что бесплатного молока для школьников в Иркутской области не будет со следующего года.
Ранее сообщалось о том, что в иркутской школе № 18 появился историко-краеведческий музей.