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Краевой минтербез прокомментировал рассылку сообщений об опасных петардах

Они стали появляться в родительских чатах.

Источник: Комсомольская правда

Во второй половине декабря в родительских чатах пермяков появились сообщения, в которых говорилось о доставке опасных петард, взрывающихся прямо в руках.

«Осуществляется доставка по всей территории России петард типа “Корсар-1000”, “Корсар-10 000” и т. п., имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия», — цитирует сообщения в чатах издание АиФ-Прикамье.

Авторы сообщений также говорили, что петарды будут продавать по ложным документам, поэтому определить, какие из них представляют опасность, не удастся.

В министерстве территориальной безопасности зданию сообщили, что данная информация в их адрес не поступала и добавили, что в соцсетях публикуется значительное количество недостоверной информации и населению нужно ориентироваться нужно только на официальные источники.