Краевой минтербез прокомментировал рассылку сообщений об опасных петардах

Во второй половине декабря в родительских чатах пермяков появились сообщения, в которых говорилось о доставке опасных петард, взрывающихся прямо в руках.
«Осуществляется доставка по всей территории России петард типа “Корсар-1000”, “Корсар-10 000”
Авторы сообщений также говорили, что петарды будут продавать по ложным документам, поэтому определить, какие из них представляют опасность, не удастся.
В министерстве территориальной безопасности зданию сообщили, что данная информация в их адрес не поступала и добавили, что в соцсетях публикуется значительное количество недостоверной информации и населению нужно ориентироваться нужно только на официальные источники.