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Глава СК велел завести дело из-за нарушения жилищных прав сироты в Самаре

В Самаре сироту вовремя не поставили на учет, и мужчина не получил положенную квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание завести уголовное дело из-за нарушения жилищных прав сироты в Самаре. Сейчас мужчина является участником СВО. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

— Сотрудники детского дома, органы опеки и попечительства вовремя не поставили сироту на учет тех, кому положено обеспечение жилыми помещениями. В результате мужчина пропустил срок подачи документов, — рассказали в пресс-службе.

До сих пор сироте не выделили квартиру. В СУ СК по Самарской области ведется процессуальная проверка. Бастрыкин велел и.о. руководителя управления Александру Воеводину завести уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.

СК