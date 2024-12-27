Глава СК велел завести дело из-за нарушения жилищных прав сироты в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание завести уголовное дело из-за нарушения жилищных прав сироты в Самаре. Сейчас мужчина является участником СВО. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
— Сотрудники детского дома, органы опеки и попечительства вовремя не поставили сироту на учет тех, кому положено обеспечение жилыми помещениями. В результате мужчина пропустил срок подачи документов, — рассказали в пресс-службе.
До сих пор сироте не выделили квартиру. В СУ СК по Самарской области ведется процессуальная проверка. Бастрыкин велел и.о. руководителя управления Александру Воеводину завести уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.