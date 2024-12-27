Запрет охоты на волка введен в Беларуси на территории Беловежской пущи

Отмечается, что соответствующее решение приняли на основании рекомендаций комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, комитета министров Совета Европы и комитета Бернской конвенции. Дополнительным основанием для принятия решения стал опыт нацпарка по введению моратория охоты на волка в 2015 — 2017 годах.