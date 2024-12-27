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Запрет охоты на волка введен в Беларуси на территории Беловежской пущи

Охота на волка запрещается в Беловежской пуще до 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси на территории Беловежской пущи запретили охоту на волка, сообщили в пресс-службе Национального парка.

Так, в угодьях Беловежской пущи, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, до 1 января 2027 года ввели запрет охоты на волков.

Отмечается, что соответствующее решение приняли на основании рекомендаций комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, комитета министров Совета Европы и комитета Бернской конвенции. Дополнительным основанием для принятия решения стал опыт нацпарка по введению моратория охоты на волка в 2015 — 2017 годах.

— Принятие запрета охоты на волка является важным шагом в деле сохранения природного наследия, — прокомментировали в пресс-службе нацпарка.

Кроме того, введение запрета охоты на волка позволит поддерживать здоровье и баланс естественных экосистем, что доказывает приверженность дирекции Беловежской пущи идеям заповедности в нацпарке.

А еще ранее мы рассказывали, как волк атаковал сторожа фермерского хозяйства среди ночи под Хойниками: «Волк хватал за ноги и руки».

И также разрешили охоту на медведя и рысь в Беларуси из-за значительного роста их численности.