В Саках открылась подстанция скорой помощи

«Новое здание подстанции скорой медицинской помощи общей площадью 895,40 кв.м. В здании на текущий момент будут размещены 4−5 бригад скорой медицинской помощи, которые обслуживают население г. Саки и Сакского района численностью более 24 тысяч человек», — говорится в сообщении.