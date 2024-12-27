В Саках открылась подстанция скорой помощи

«Новое здание подстанции скорой медицинской помощи общей площадью 895,40 кв.м. В здании на текущий момент будут размещены 4−5 бригад скорой медицинской помощи, которые обслуживают население г. Саки и Сакского района численностью более 24 тысяч человек», — говорится в сообщении.
В новом двухэтажном здании оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра, технический склад инженерного оборудования, гардеробные, душевые, комнаты временного хранения медицинских отходов и так далее. Подстанция укомплектована необходимой мебелью, оборудованием и оргтехникой.
«На территории объекта организована стоянка и место технического осмотра автомобилей скорой медицинской помощи. Автопарк подстанции полностью укомплектован специализированными автомобилями на базе Ford Tranzit и резервными автомобилями», — добавили в центре.
Объект построен в рамках ведомственной целевой программы как часть процесса модернизации инфраструктуры службы скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Крыму на время новогодних выходных будет увеличено количество работающих бригад скорой помощи. Основными причинами вызовов в праздничные дни становится обострение сердечно-сосудистых заболеваний, повышение температуры, травмы, пищевые и алкогольные отравления.