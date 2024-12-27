В Китае нашли ископаемые останки миниатюрной кошки размером с ладонь

По размерам животное было сопоставимо с самым маленьким из его ныне существующих собратьев — черноногой кошкой. Новый ископаемый вид был назван Prionailurus kurteni. Ученые предполагают, что остатки еды, оставляемой древними людьми, привлекали крыс, за которыми и охотилось эта маленькая особь. Палеонтологи пока не установили, питались ли ею предки современного человека.