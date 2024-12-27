В Китае нашли ископаемые останки миниатюрной кошки размером с ладонь

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Группа сотрудников Института палеонтологии позвоночных животных и палеоантропологии при Академии наук Китая обнаружила в пещере на территории провинции Аньхой (восточный регион КНР) окаменелые останки миниатюрной кошки, которая в глубокой древности обитала в районе человеческих поселений. Об этом сообщила газета China Daily.
В изучении результатов раскопок, которые проводились в местечке Хуалундун, также участвовали представители Шведского музея естественной истории и Северо-Восточного университета лесного хозяйства (город Харбин — административный центр граничащей с Россией провинции КНР Хэйлунцзян). Как утверждают китайские археологи, указанная находка — вымерший вид леопардовой кошки, которая была «настолько крошечной, что могла спокойно поместиться на ладони».
По размерам животное было сопоставимо с самым маленьким из его ныне существующих собратьев — черноногой кошкой. Новый ископаемый вид был назван Prionailurus kurteni. Ученые предполагают, что остатки еды, оставляемой древними людьми, привлекали крыс, за которыми и охотилось эта маленькая особь. Палеонтологи пока не установили, питались ли ею предки современного человека.
Ожидается, что окаменелости животных, найденные в Хуалундуне, помогут историкам получить более полное представление об окружающей среде, рационе и потенциальных угрозах, которые существовали в этой части планеты десятки и даже сотни тысяч лет назад.
В Хуалундуне с 2013 года постоянно проводятся раскопки. Палеонтологи обнаружили там окаменелые останки около 20 древних людей, свыше 400 предметов из камня, более 80 ископаемых позвоночных животных.