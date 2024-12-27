Ковальчук: навязывание углеродных квот является попыткой ограничить развитие РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Энергетика России является самой чистой в мире, а навязывание углеродных квот — попытки ограничить развитие РФ. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью телеканалу «Россия-24».
«Это [навязывание углеродных квот] все обман, мы должны понимать и анализировать все, что говорится. Должны понимать и не жить в чужой навязанной повестке научной, которая почти всегда нацелена на наше ослабление, а формировать свою повестку, но понимать, что происходит вокруг, чтобы не пропустить чего-то нового», — сказал он.
По словам Ковальчука, энергетика РФ самая «зеленая», так как «все топят углем или чем-то другим, а Россия — газом». «Второе, у нас гидроэлектростанций огромное количество — опять ничего не выделяется. Третье — атомная энергетика, которая ничего не выделяет», — дополнил он. Также президент научного центра отметил, что у России самая большая площадь зеленых насаждений, что означает поглощение огромного количества углекислого газа.