Ковальчук: навязывание углеродных квот является попыткой ограничить развитие РФ

«Это [навязывание углеродных квот] все обман, мы должны понимать и анализировать все, что говорится. Должны понимать и не жить в чужой навязанной повестке научной, которая почти всегда нацелена на наше ослабление, а формировать свою повестку, но понимать, что происходит вокруг, чтобы не пропустить чего-то нового», — сказал он.