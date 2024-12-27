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В Уфе зафиксировали девятибалльные пробки

Столица Башкирии встала в предпраздничных заторах.

Источник: Комсомольская правда

Уфа встала в многокилометровых заторах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Пробки.

Сейчас в столице Башкирии дорожная ситуация оценивается в девять баллов. Самые длинные заторы отмечены в центре, в западной части города, а также на севере Уфы. Причиной пробок стали аварии, час пик и желание горожан закупиться к Новому году.

Самая напряженная ситуация складывается на кольце у Центрального рынка, улицах Галле, Зорге и Шафиева. Стоят Менделеева, Трамвайная, Кирова и Валерия Лесунова.

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