В Уфе зафиксировали девятибалльные пробки

Уфа встала в многокилометровых заторах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Пробки.
Сейчас в столице Башкирии дорожная ситуация оценивается в девять баллов. Самые длинные заторы отмечены в центре, в западной части города, а также на севере Уфы. Причиной пробок стали аварии, час пик и желание горожан закупиться к Новому году.
Самая напряженная ситуация складывается на кольце у Центрального рынка, улицах Галле, Зорге и Шафиева. Стоят Менделеева, Трамвайная, Кирова и Валерия Лесунова.
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