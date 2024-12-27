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Фигуристка Алина Загитова повредила руку на репетиции шоу Татьяны Навки

Неприятный инцидент произошел в первый день показа постановки.

Источник: Комсомольская правда

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова повредила руку. Спортсменка получила травму во время репетиции шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Неприятный инцидент произошел в первый день показа постановки в момент выполнения сложного трюка на стропах. В целом Загитова заявила, что все в порядке и для спортсмена — ничего страшного.

«Надеюсь, на шоу не будет заметно, что это [летать на петле] сложно», — рассказала фигуристка «КП-Санкт-Петербург».

Ранее Алина Загитова удостоилась премии «Миллиард. Татар» за ледовое представление «Хранители времени». Рассказываем, как отреагировала спортсменка на награду.