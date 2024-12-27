Фигуристка Алина Загитова повредила руку на репетиции шоу Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова повредила руку. Спортсменка получила травму во время репетиции шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Неприятный инцидент произошел в первый день показа постановки в момент выполнения сложного трюка на стропах. В целом Загитова заявила, что все в порядке и для спортсмена — ничего страшного.
«Надеюсь, на шоу не будет заметно, что это [летать на петле] сложно», — рассказала фигуристка «КП-Санкт-Петербург».
Ранее Алина Загитова удостоилась премии «Миллиард. Татар» за ледовое представление «Хранители времени». Рассказываем, как отреагировала спортсменка на награду.