Милиция сказала о штрафе до 400 рублей в Беларуси за фейерверки и пиротехнику

Кроме того, нарушения, связанные с пиротехникой, грозят штрафами. Так, за нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки пиротехнических изделий наступает административная ответственность (ст. 24.30 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За это предусматривается административная ответственность и штраф до 10 базовых величин (до 400 белорусских рублей в декабре 2024-го).