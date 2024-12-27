Милиция сказала о штрафе до 400 рублей в Беларуси за фейерверки и пиротехнику

В милиции напомнили о штрафах, которые можно получить за использование пиротехники, передает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители напомнили о том, что в Беларуси запрещено использовать пиротехнические изделия в помещении, использовать самодельную пиротехнику или пиротехнические изделия в поврежденной упаковке. Также запрещено доверять запуск пиротехники детям и подросткам до 16 лет.
Кроме того, нарушения, связанные с пиротехникой, грозят штрафами. Так, за нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки пиротехнических изделий наступает административная ответственность (ст. 24.30 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За это предусматривается административная ответственность и штраф до 10 базовых величин (до 400 белорусских рублей в декабре 2024-го).
Если пиротехника использовалась неправильно и с нарушениями общественного порядка, накажут за хулиганство (ст. 19.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
— С начала 2024 года в территориальные подразделения ОВД Брестской области поступило 66 жалоб и обращений по фактам использования гражданами пиротехнических изделий, — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее в МВД сказали, что запуск фейерверка в общественном месте квалифицируют как мелкое хулиганство.
Также минский метрополитен изменил график движения поездов в новогоднюю ночь 2025.
И еще Белгидромет сообщил о дождях и туманах в новогоднюю ночь 2025 в Беларуси: «У Атлантики свои планы».