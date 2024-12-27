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Шесть мировых судей избрали в Ростовской области

В Ростовской области утвердили шесть новых мировых судей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утвердили в должности шесть мировых судей. Постановление Заксобрания Дона от 23 декабря 2024 года опубликовано на портале правовой информации.

Размика Маргаряна назначили в Новочеркасский судебный район, на судебный участок № 10. Срок полномочий не ограничен.

Кроме того, на три года избрали:

— Оксану Мусатову — в Советский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 6;

— Владислава Камышова — в Советский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 7;

— Екатерину Симонову — в Аксайский судебный район, на судебный участок № 4;

— Марию Кабанову — в Белокалитвинский судебный район, на судебный участок № 1;

— Ислама Иванова — в Егорлыкский судебный район, на судебный участок № 4.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.