Шесть мировых судей избрали в Ростовской области

В Ростовской области утвердили в должности шесть мировых судей. Постановление Заксобрания Дона от 23 декабря 2024 года опубликовано на портале правовой информации.
Размика Маргаряна назначили в Новочеркасский судебный район, на судебный участок № 10. Срок полномочий не ограничен.
Кроме того, на три года избрали:
— Оксану Мусатову — в Советский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 6;
— Владислава Камышова — в Советский судебный район Ростова-на-Дону, на судебный участок № 7;
— Екатерину Симонову — в Аксайский судебный район, на судебный участок № 4;
— Марию Кабанову — в Белокалитвинский судебный район, на судебный участок № 1;
— Ислама Иванова — в Егорлыкский судебный район, на судебный участок № 4.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.