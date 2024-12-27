В нескольких районах Казани сегодня откроются елочные городки

Напомним, в праздничные дни в 28 общественных пространствах города организуют 106 мероприятий. Для жителей и туристов подготовили театрализованные представления, музыкальные и танцевальные вечера, орнитологические прогулки, мастер-классы и многое другое. Новый год традиционно жители смогут встретить на льду парка «Черное озеро». Всех желающих будет ждать праздничная программа с трансляцией обращений глав страны и региона.