В нескольких районах Казани сегодня откроются елочные городки

В столице Татарстана сегодня, 27 декабря, сразу в нескольких районах откроются елочные городки. Жители могут присоединиться к зимним гуляньям: встретиться с Дедом Морозом, потанцевать под новогодние песни или спеть их вместе с другими.
Первая елка откроется в Приволжском районе в 17:00 возле домов № 47 и № 49 по улице Рихарда Зорге. Следующая — в 17:30 в поселке Вознесенское (ул. Нардуган, 45). В парке у ЖК «Светлая долина» для горожан праздничная программа стартует в 19:30.
Уличное шоу в 19:00 развернется на Советской площади, а в 20:30 — в сквере по улице Мира в Дербышках. На территории Казанского Кремля до 22:00 продолжают работать новогодние ярмарки.
Напомним, в праздничные дни в 28 общественных пространствах города организуют 106 мероприятий. Для жителей и туристов подготовили театрализованные представления, музыкальные и танцевальные вечера, орнитологические прогулки, мастер-классы и многое другое. Новый год традиционно жители смогут встретить на льду парка «Черное озеро». Всех желающих будет ждать праздничная программа с трансляцией обращений глав страны и региона.