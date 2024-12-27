В Омске пробки от моста у Телецентра переместились на метромост

К 19 часам 27 декабря в Омске дорожная обстановка стабильная. Индекс загруженности трасс для вечера пятницы не очень высокая — всего 6 баллов по данным сервиса «Яндекс. Карты».
Омичи отмечают, что после последних корректировок проехать мост у Телецентра даже в часы пик удается за 15 минут. С другой стороны, заторы стали серьезнее на метромосту. На данный момент именно там большая загруженность.
Омичи пытаются успеть купить подарки перед длинными праздниками. Кстати, вы можете поучаствовать в нашем онлайн-опросе, который как раз связан с выбором подарков на Новый год.