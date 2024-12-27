Воронежские поликлиники получат 5 выходных на новогодних праздниках

Министерство здравоохранения Воронежской области представило график работы медицинских учреждений с воскресенья, 29 декабря, по среду, 8 января. В этот период поликлиники получат пять выходных: 29, 31 декабря, 1, 5, 7 января. По обычному графику рабочего дня — с 8:00 до 20:00 — учреждения будут функционировать 3 и 6 января. В остальные дни поликлиники будут работать по сокращенному графику — с 8:00 до 15:00.
Стоматологические поликлиники также не будут работать 29, 31 декабря, 1, 5, 7 и 8 января. Неотложную стоматологическую помощь взрослым воронежцам будут оказывать в стоматологической поликлинике № 4. Кабинеты будут работать круглосуточно, за исключением 30 декабря и 4 января. В эти дни кабинеты начнут функционировать после завершения работы поликлиники — с 14:00 до 8:00. Дети смогут круглосуточно получить неотложную помощь в стоматологической поликлинике № 2 (ВДКСП № 2).
Областное бюро судебно-медицинской экспертизы получит пять выходных дней: 29 декабря, 1, 3, 5 и 7 января. В остальные дни учреждение будет работать с 8:00 до 13:00.
В новогодние каникулы кабинеты неотложной помощи и кабинеты вакцинации будут функционировать в соответствии с графиком работы поликлиники.
Подробный ежедневный график работы учреждений опубликован на сайте министерства здравоохранения Воронежской области по ссылке. Перечень телефонов горячих линий медорганизаций для оказания консультативной помощи представлен здесь.
Ранее свои скорректированные графики работы представили: ЗАГС, почтовые отделения, МФЦ, регистрационно-экзаменационные отделы воронежской Госавтоинспекции.