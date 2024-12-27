Воронежские поликлиники получат 5 выходных на новогодних праздниках

Министерство здравоохранения Воронежской области представило график работы медицинских учреждений с воскресенья, 29 декабря, по среду, 8 января. В этот период поликлиники получат пять выходных: 29, 31 декабря, 1, 5, 7 января. По обычному графику рабочего дня — с 8:00 до 20:00 — учреждения будут функционировать 3 и 6 января. В остальные дни поликлиники будут работать по сокращенному графику — с 8:00 до 15:00.