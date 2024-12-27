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Самарского певца Шарлота* приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

Самарский облсуд озвучил решение по делу скандально известного певца Шарлота*

Источник: Комсомольская правда

Самарский областной суд 27 декабря 2024 года вынес приговор певцу Шарлоту*, которого обвиняли в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и уничтожении официального документа. Избежать наказания за свои провокационные ролики артисту не удалось.

— Суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения. Также ему на четыре года запретили пользоваться интернетом, — сообщил корреспондент КП-Самара из зала суда.

Напомним, сторона обвинения просила для Шарлота 7 лет 5 месяцев колонии общего режима, а сторона защиты — оправдать. Будет ли певец обжаловать решение суда, пока неизвестно.

* включен в список экстремистов и террористов.