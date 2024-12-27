Самарского певца Шарлота* приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

Самарский областной суд 27 декабря 2024 года вынес приговор певцу Шарлоту*, которого обвиняли в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и уничтожении официального документа. Избежать наказания за свои провокационные ролики артисту не удалось.