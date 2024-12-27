«Азербайджанские авиалинии» отменили рейсы в Нижний Новгород

«Азербайджанские авиалинии» приостановили полеты в 10 городов России, в том числе в Нижний Новгород. Такое решение приняло Государственное управление гражданской авиации Азербайджана, заявили в авиакомпании в соцсетях.
С 28 декабря местные авиакомпании перестанут выполнять рейсы из Баку в города России. Это Нижний Новгород, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Владикавказ, Махачкала, Грозный (в последние два города ограничения введены с 25 декабря). Такая мера будет действовать до завершения окончательного расследования.
Ограничения касаются полетов всех авиакомпаний.
Накануне AZAL провела предварительное расследование катастрофы и установила, что причиной инцидента является «физическое и техническое внешнее воздействие».
Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), летевший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (Казахстан). На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Погибли 38 человек.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Чувашии на трассе М‑12 «Восток» сбили нижегородца, который менял колесо автомобиля.