«Азербайджанские авиалинии» отменили рейсы в Нижний Новгород

С 28 декабря местные авиакомпании перестанут выполнять рейсы из Баку в города России. Это Нижний Новгород, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Владикавказ, Махачкала, Грозный (в последние два города ограничения введены с 25 декабря). Такая мера будет действовать до завершения окончательного расследования.