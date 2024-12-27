В Литве на границе с Беларусью начали досрочно готовиться к строительству военного городка для Бундесвера

По информации информагентства, объект планируется закончить к 2027 году. В августе этого года власти Литвы приняли решение построить военный городок для солдат Бундесвера на полигоне Руднинкай, расположенном вблизи границы с Беларусью. Его площадь составит 170 га. Проектированием и строительством будет заниматься литовская строительная компания Eikos statyba, с которой Минобороны Литвы подписало контракт в начале августа.