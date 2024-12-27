В Литве на границе с Беларусью начали досрочно готовиться к строительству военного городка для Бундесвера

В рамках подготовки уже вырубили лес и продолжают проводить разминирование. Минобороны Литвы сообщило, что на март следующего года на полигоне запланированы работы по выравниванию рельефа и удалению непригодного грунта.
По подсчетам литовской компании Eikos statyba, которая будет заниматься строительством военного объекта, на площади 39 га придется переместить более 250 тыс. куб.м грунта. После этого планируется начать монтаж наружных инженерных сетей и забить первую сваю Руднинкайского военного городка.
По информации информагентства, объект планируется закончить к 2027 году. В августе этого года власти Литвы приняли решение построить военный городок для солдат Бундесвера на полигоне Руднинкай, расположенном вблизи границы с Беларусью. Его площадь составит 170 га. Проектированием и строительством будет заниматься литовская строительная компания Eikos statyba, с которой Минобороны Литвы подписало контракт в начале августа.