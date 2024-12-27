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Пекарню в Ростове закрыли на месяц из-за кишечной инфекции

Специалисты выявили нарушения санитарных правил.

В Ростове-на-Дону на 30 суток приостановили работу пекарни «Сладкое соленое». Сделано это было по решению суда из-за доказанного нарушения санитарных норм, которые стали причиной вспышки кишечной инфекции. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Был составлен протокол о временном запрете деятельности данной общественной столовой, материалы дела переданы в суд. Согласно решению суда от 24 декабря 2024 года», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как следует из данных открытых источников, пекарня находилась на проспекте Ленина.