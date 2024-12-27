Пекарню в Ростове закрыли на месяц из-за кишечной инфекции

В Ростове-на-Дону на 30 суток приостановили работу пекарни «Сладкое соленое». Сделано это было по решению суда из-за доказанного нарушения санитарных норм, которые стали причиной вспышки кишечной инфекции. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.