Пекарню в Ростове закрыли на месяц из-за кишечной инфекции

В Ростове-на-Дону на 30 суток приостановили работу пекарни «Сладкое соленое». Сделано это было по решению суда из-за доказанного нарушения санитарных норм, которые стали причиной вспышки кишечной инфекции. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Был составлен протокол о временном запрете деятельности данной общественной столовой, материалы дела переданы в суд. Согласно решению суда от 24 декабря 2024 года», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как следует из данных открытых источников, пекарня находилась на проспекте Ленина.