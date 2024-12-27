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Нижегородцам рассказали о пуске нового электропоезда «Финист»

Сроки запуска на данный момент неизвестны.

Начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский рассказал, когда ждать запуска электропоезда «Финист», собранного из российских комплектующих. Данный вопрос обсуждался на пресс-конференции 27 декабря.

По его словам, заявка на поезд с альтернативной тягой, который является аналогом «Ласточки», уже отправлена. Его могут направить на маршрут «Нижний Новгород — Ужовка — Большое Болдино», который был открыт только в этом году.

«Нужно пройти все испытания. Думаю, что он будет к концу 2026 года, началу 2027-го. Сейчас он проходит обкатку на маршрутах Свердловской железной дороги. Он должен “откатать” километры, пройти процесс сертификации».

рассказал Дорофеевский

Известно, что сиденья в таком скоростном поезде будут только сидячие. Как сообщалось уже ранее, в базовой версии они расположены по три и два в ряду, друг напротив друга.

Напомним, что двухэтажный поезд-экспресс «Буревестник» запустят между Нижним Новгородом и Москвой в 2025 году.