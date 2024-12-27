Специальные инвестконтракты утвердили для двух предприятий Ростовской области

Еще для двух предприятий Ростовской области утвердили специальные инвестиционные контракты. Соглашения предполагают развитие производства автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, а также расширение ассортимента тканей и полотен. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.