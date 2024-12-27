Специальные инвестконтракты утвердили для двух предприятий Ростовской области

Еще для двух предприятий Ростовской области утвердили специальные инвестиционные контракты. Соглашения предполагают развитие производства автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, а также расширение ассортимента тканей и полотен. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Чиновник уточнил, что инвестиции в площадку по производству трансмиссий составят 5,6 млрд рублей. Реализация проекта позволит обеспечить выпуск промышленной продукции на сумму более 8,5 млрд рублей и открыть около 540 рабочих мест. Это направление пользуется поддержкой на федеральном и региональном уровнях.
Второй специальный инвестиционный контракт посвящен обновлению и техническому перевооружению двух площадок предприятия, выпускающего ткани и полотна. Вложенные средства позволят увеличить мощности ткацкого, отделочного и печатного производств.
По условиям соглашения, после модернизации предприятие должно произвести и реализовать продукцию в объеме 33 млн погонных метров до 2029 года. Предусматривается создание около 20 рабочих мест.
Добавим, теперь в Ростовской области действуют шесть инвестпроектов, при развитии которых используется механизм специального инвестиционного контракта.