Генпрокуратура: приговор по делу о теракте на аэродроме Мачулищи вступил в силу

Напомним, что приговоры до 25 лет по делу о теракте на аэродроме Мачулищи были вынесены в Минске в октябре 2024-го. Главный фигурант уголовного дела гражданин Украины Швец судом первой инстанции был приговорен к 25 годам лишения свободы. Его подельникам назначили от 2 лет и 3 месяцев до 15 лет заключения в зависимости от тяжести совершенного преступления.