Генпрокуратура: приговор по делу о теракте на аэродроме Мачулищи вступил в силу

В Беларуси вступил в силу обвинительный приговор по делу о теракте на аэродроме Мачулищи, вынесенный ранее в Минске, сообщили в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.
Так, 27 декабря Генпрокуратура проинформировала о вступлении в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу о теракте на территории военного аэродрома «Мачулищи». Таким образом, Верховный суд не удовлетворил жалобы на приговор по делу о теракте против российского самолета А-50, приговор вступил в силу.
Напомним, что приговоры до 25 лет по делу о теракте на аэродроме Мачулищи были вынесены в Минске в октябре 2024-го. Главный фигурант уголовного дела гражданин Украины Швец судом первой инстанции был приговорен к 25 годам лишения свободы. Его подельникам назначили от 2 лет и 3 месяцев до 15 лет заключения в зависимости от тяжести совершенного преступления.
Также ранее задержанный агент СБУ Швец заявлял, что его предал Киев. Известно также, что Беларусь выдала Швеца Украине в рамках обмена.
Тем временем милиция сказала о штрафе до 400 рублей в Беларуси за фейерверки и пиротехнику. Ранее в МВД сказали, что запуск фейерверка в общественном месте квалифицируют как мелкое хулиганство.