В новогоднюю ночь подземка Новосибирска будет работать до двух

А с 28 декабря по 12 января школьники смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. Но при этом обязательно следует предъявлять справку из школы. Отмечается, что бесплатный проезд будет действовать на всех видах транспорта: трамваях, троллейбусах, метро и в 16 муниципальных автобусах.