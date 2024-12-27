В новогоднюю ночь подземка Новосибирска будет работать до двух

С воскресенья, 29 декабря, у новосибирского метро и наземного городского транспорта изменится график работы. До 8 января включительно горожане смогут ездить в общественном транспорте и метро по графику выходного дня.
В ночь с 31 декабря на 1 января метро будет работать до двух часов ночи. Кассы, вестибюли и входы на станции будут открыты до указанного времени.
А с 28 декабря по 12 января школьники смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. Но при этом обязательно следует предъявлять справку из школы. Отмечается, что бесплатный проезд будет действовать на всех видах транспорта: трамваях, троллейбусах, метро и в 16 муниципальных автобусах.
С расписанием муниципальных маршрутов регулярных перевозок можно подробнее ознакомиться на сайте МКУ «ЦУГАЭТ».