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Последние новости к вечеру 27 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 27 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 27 декабря — в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 декабря 2024 года.

Названа причина крушения самолета в Актау

Источник: Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

Авиакатастрофа самолета Embraer 190 в Казахстане 25 декабря произошла из-за внешнего физического и технического вмешательства. Такое заявление сделали в пресс-службе авиаперевозчика Azerbaijan Airlines. Расследование по поводу крушения лайнера продолжается, точные причины происшествия еще не оглашались.

В Норвегии объяснили отказ от помощи морякам Ursa Major

Судовладелец норвежского судна, на борт которого не приняли моряков с терпящего бедствия российского сухогруза Ursa Major, объяснил отказ в помощи распоряжением координационного центра в Картахене. Координаторы указали, что спасением российского экипажа займется другой корабль.

В Германии распустили парламент

Источник: AP 2024

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага. Досрочные выборы в парламент состоятся 23 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц до объявления результатов голосования продолжит возглавлять временное правительство.

В Южной Корее парламент объявил импичмент и.о. президента

Источник: РИА "Новости"

Южнокорейские парламентарии большинством голосов приняли решение об объявлении импичмента исполняющему обязанности президента страны, премьер-министру Хан Док Су. Причиной такого решения стал саботаж процедуры импичмента в отношении его предшественника — президента Юн Сок Ёля.

Певца Шарлота приговорили к сроку в колонии

Источник: ТАСС

Самарский суд признал певца Шарлота (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Артисту назначили наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет. Срок Шарлот будет отбывать в колонии-поселении. Обвинение требовало отправить певца в колонию на 7 лет и 5 месяцев.