Последние новости к вечеру 27 декабря 2024 года

Самарский суд признал певца Шарлота (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Артисту назначили наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет. Срок Шарлот будет отбывать в колонии-поселении. Обвинение требовало отправить певца в колонию на 7 лет и 5 месяцев.