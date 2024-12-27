Последние новости к вечеру 27 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 декабря 2024 года.
Названа причина крушения самолета в Актау
Авиакатастрофа самолета Embraer 190 в Казахстане 25 декабря произошла из-за внешнего физического и технического вмешательства. Такое заявление сделали в пресс-службе авиаперевозчика Azerbaijan Airlines. Расследование по поводу крушения лайнера продолжается, точные причины происшествия еще не оглашались.
В Норвегии объяснили отказ от помощи морякам Ursa Major
Судовладелец норвежского судна, на борт которого не приняли моряков с терпящего бедствия российского сухогруза Ursa Major, объяснил отказ в помощи распоряжением координационного центра в Картахене. Координаторы указали, что спасением российского экипажа займется другой корабль.
В Германии распустили парламент
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага. Досрочные выборы в парламент состоятся 23 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц до объявления результатов голосования продолжит возглавлять временное правительство.
В Южной Корее парламент объявил импичмент и.о. президента
Южнокорейские парламентарии большинством голосов приняли решение об объявлении импичмента исполняющему обязанности президента страны, премьер-министру Хан Док Су. Причиной такого решения стал саботаж процедуры импичмента в отношении его предшественника — президента Юн Сок Ёля.
Певца Шарлота приговорили к сроку в колонии
Самарский суд признал певца Шарлота (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Артисту назначили наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет. Срок Шарлот будет отбывать в колонии-поселении. Обвинение требовало отправить певца в колонию на 7 лет и 5 месяцев.