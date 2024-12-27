В Уфе умер журналист Разиль Бикбулатов

До 50-летнего юбилея Бикбулатов не дожил несколько месяцев. Свою карьеру журналиста он начал еще в 1993 году. За это время Бикбулатов успел поработать в телерадиовещательной компании «Башкортостан», студии «Тамыр», в пресс-службе Союза садоводов России.