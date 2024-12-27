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В Уфе умер журналист Разиль Бикбулатов

Журналиста не стало на 50-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе скоропостижно скончался 49-летний журналист, заместитель главного редактора детского журнала «Аманат» Разиль Бикбулатов. О его смерти сообщила семья, не раскрывая причины кончины.

До 50-летнего юбилея Бикбулатов не дожил несколько месяцев. Свою карьеру журналиста он начал еще в 1993 году. За это время Бикбулатов успел поработать в телерадиовещательной компании «Башкортостан», студии «Тамыр», в пресс-службе Союза садоводов России.

Прощание с журналистом состоится в субботу, 28 декабря, в 14:00 в фойе Дома печати Уфы.

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