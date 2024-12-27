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Аэропорт «Симферополь» свяжут с городами Крыма железной дорогой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Новый однопутный участок железнодорожных путей будет построен до международного аэропорта «Симферополь», проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия «Крымская железная дорога» Михаил Гончаров.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие включено в госпрограмму «Строительство».

«Данным проектом предусмотрено строительство 14 км электрифицированного железнодорожного пути с обустройством 21 искусственного сооружения и возведением пассажирского павильона с платформами».

рассказал Гончаров

Всего за 10 лет деятельности КЖД дорожники отремонтировали более 400 километров путей, заменили свыше 270 комплектов стрелочных переводов — это увеличило скорость поездов на отдельных участках до 120 км/ч.

Кроме того, предусмотрена реконструкция 20 пассажирских платформ. По всем проектам получено согласование Главгосэкспертизы, и уже заключены контракты с подрядчиком.