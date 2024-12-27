Аэропорт «Симферополь» свяжут с городами Крыма железной дорогой

Мероприятие включено в госпрограмму «Строительство».
«Данным проектом предусмотрено строительство 14 км электрифицированного железнодорожного пути с обустройством 21 искусственного сооружения и возведением пассажирского павильона с платформами».
Всего за 10 лет деятельности КЖД дорожники отремонтировали более 400 километров путей, заменили свыше 270 комплектов стрелочных переводов — это увеличило скорость поездов на отдельных участках до 120 км/ч.
Кроме того, предусмотрена реконструкция 20 пассажирских платформ. По всем проектам получено согласование Главгосэкспертизы, и уже заключены контракты с подрядчиком.