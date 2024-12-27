Жителям и гостям Москвы посоветовали не использовать пиротехнику в Новый год

Жителям и гостям столицы рекомендовали не использовать пиротехнику в новогодние каникулы из-за частых провокаций с ее использованием. В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города посоветовали воздержаться от запуска петард и фейерверков в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также новогодних елок.
Некачественные или неаккуратно запущенные фейерверки могут привести к пожарам. Эксперты напомнили: были случаи, когда заряды влетали в окна, попадали в автомобили или мусорные контейнеры.
Кроме того, запуск пиротехники может привести к травмам. Чаще всего это повреждения рук, ожоги и контузии. Так как большинство фейерверков содержит высокотоксичные вещества, можно получить не только ожоги дыхательных путей, но и общее отравление газом и взвешенными частицами.
За нарушение правил эксплуатации пиротехники и пожарной безопасности гражданам грозит штраф. Если повреждено чье-то имущество или причинен вред человеку, сумма штрафа увеличивается втрое.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские службы будут круглосуточно работать в столице с 30 декабря 2024-го по 8 января 2025 года для обеспечения безаварийной деятельности городского хозяйства.
В начале декабря Собянин подтвердил, что в новогодние праздники в Москве откажутся от запуска фейерверков. В 2022-м и 2023-м в столице также встречали праздник без салютов.