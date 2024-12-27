Жителям и гостям Москвы посоветовали не использовать пиротехнику в Новый год

Кроме того, запуск пиротехники может привести к травмам. Чаще всего это повреждения рук, ожоги и контузии. Так как большинство фейерверков содержит высокотоксичные вещества, можно получить не только ожоги дыхательных путей, но и общее отравление газом и взвешенными частицами.