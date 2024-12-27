Дело о пожаре на Театральном спуске в Ростове вновь поступило в суд

Напомним, пожар на Театральном спуске произошел в августе 2017 года. Пламя полыхало в периметре улиц Седова, Красных Зорь, 7-го Февраля и Нижнебульварной. Тогда сгорело 160 домов, без крова остались около 700 ростовчан. Погиб один человек.