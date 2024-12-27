Дело о пожаре на Театральном спуске в Ростове вновь поступило в суд

В Ростове-на-Дону рассмотрят апелляцию на приговор по делу о пожаре на Театральном спуске в донской столице. Информация об этом опубликована на сайте Ростовского областного суда.
Слушания назначили на 21 января 2025 года. Известно, что будет оспариваться решение Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону от 14 октября 2024 года.
Напомним, этой осенью районный суд донской столицы назначил последнему подозреваемому ограничение свободы на 2 года и 2 месяца и сразу же отменил решение в связи с истечением срока давности.
Еще раньше было закрыто дело экс-замглавы Пролетарского района, а в отношении третьего фигуранта разбирательства прекратились в связи с его смертью.
Напомним, пожар на Театральном спуске произошел в августе 2017 года. Пламя полыхало в периметре улиц Седова, Красных Зорь, 7-го Февраля и Нижнебульварной. Тогда сгорело 160 домов, без крова остались около 700 ростовчан. Погиб один человек.
По данным следствия, причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводов линий электропередачи.