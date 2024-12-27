Работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь продлили

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, работа метрополитена в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года будет продлена до 02:00. Поезда будут ходить с интервалом в 10 минут. Перевозка пассажиров метрополитеном возобновится с 06:00 1 января 2025 года.