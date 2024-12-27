Работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь продлили

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, работа метрополитена в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года будет продлена до 02:00. Поезда будут ходить с интервалом в 10 минут. Перевозка пассажиров метрополитеном возобновится с 06:00 1 января 2025 года.
Кроме того, до 02:00 1 января 2025 года нижегородцы и гости города могут воспользоваться автобусами, следующими по маршрутам:
А-3 «Красное Сормово — Высоково»;
А-10 «Улица Дубравная — Московское шоссе»;
А-15 «ЖК Окский берег — станция Петряевка»;
А-26 «Улица Долгополова — микрорайон Кузнечиха-2»;
А-40 «Микрорайон Юг — микрорайон Верхние Печёры»;
А-43 «Улица Долгополова — автовокзал Щербинки»
А-48 «Посёлок Сортировочный — улица Долгополова» «;
А-61 “Улица Долгополова — микрорайон Верхние Печёры”;
А-67 “Улица Космическая — метро Стрелка”;
А-71 “Площадь Минина и Пожарского — Торфопредприятие”;
А-72 “Микрорайон Верхние Печёры — автовокзал “Щербинки”;
А-97 “Посёлок Мостоотряда — площадь Минина и Пожарского”.
До 02:30 1 января на линиях будут находиться трамваи, работающие по маршрутам:
№ 2 «Чёрный пруд — 4-й нагорный микрорайон»
№ 3 «Московский вокзал — парк Дубки»;
№ 5 «Улица Кулибина — Мыза»;
№ 6 «Московский вокзал — Сормово»;
№ 7 «Московский вокзал — Сормово»;
№ 417 «52-й квартал — станция метро “Автозаводская”.
Троллейбусные маршруты:
№ 5 «Мещерское озеро — микрорайон Комсомольский»;
№ 10 «Авторынок Московский — Мещерское озеро»;
№ 15 «Московский вокзал — платформа Чаадаево».
Электробусные маршруты:
Э-4 «ЖК Торпедо — улица Плотникова»;
Э-9 «Площадь Минина и Пожарского — Анкудиновский лесопарк»;
Э-12 от метро Пролетарская до ЖК Торпедо и Э-14 от ЖК Торпедо до метро Пролетарская.
До 03:00 1 января на линиях будут работать электробусы маршрутов:
Э-17 «Минина и Пожарского — ЖК Новая Кузнечиха»;
Э-31 «Площадь Горького — автовокзал Щербинки».
Напомним, что расписание канатки Нижний Новгород — Бор изменится в новогодние праздники.