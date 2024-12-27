Уфимский гонщик Рустам Исхаков лихо ворвался в новый сезон и выиграл первый этап Кубка России

21 и 22 декабря в Кировской области начался новый сезон у раллийных гонщиков. Ралли «Вятка» стол первым этапом Кубка России. Также в рамках соревнований были разыграны чемпионат Кировской области и Кубок города Кирова.
Так сложилось, что на этот этап из года в год приезжают лучшие гонщики, которые хотят проверить себя на зимней трассе, так как специфика прохождения участков на снегу сильно отличается от летнего варианта. Сам новый сезон у гонщиков продлится 10 месяцев и завершится в конце октября 2025 года.
Участником соревнований стал и уфимец Рустам Исхаков, который вместе со штурманом Сергеем Бруковским по итогам прошлого сезона финишировал третьим в зачете 1600Н.
— Ралли «Вятка» мы изначально рассматривали как «тренировочную» гонку к предстоящему зимнему сезону, и задача была просто финишировать и вспомнить как ездить быстро зимой, — рассказал Бруковский.
Несмотря на это, экипаж Исхакова внезапно финишировал первым, оставив позади всех конкурентов. Хотя до начала соревнований они вообще не рассматривались в качестве фаворитов.
На трассе.
Не обошлось и без везения. Пока уфимский гонщик старался не ошибаться и проходить трассу внимательно, конкуренты столкнулись с массой аварийных ситуаций. Они наошибались настолько, что уфимец уверенно занял первое место.
— Первые два ночных спецучастка ехали аккуратно, привыкая к покрытию и машине. Но, тем не менее, показали достойный результат. Ну и так получилось, что у соперников в классе возникли трудности и большие потери времени на втором спецучастке, в результате по итогам первого дня гонки отрыв от второго места у нас был 2 с половиной минуты. Так что второй день гонки мы ехали по принципу: где ровное покрытие, там едем в удовольствие, а где большие ямы и подбросы -аккуратненько, экономя ресурс техники. При необходимости могли бы ехать заметно быстрее, — подтверждает штурман Исхакова Сергей Бруковский.
Победу встретили спокойно.
Уфимец стал лучшим всего на двух спецучастках, хотя, например, экипаж Александра Матренина выиграл четыре. Но именно выбранная тактика внимательной езды стала залогом итогового успеха. Тот же Матренин, например, финишировал вообще последним.
Автомобиль победителя.
Серебряными призерами по итогам гонки стали Сергей Соболев и Маргарита Гребенкина. Бронзовыми — Владимир Романченко и Евгений Ротенберг.
Трасса была не из простых.
Что касается планов Исхакова на предстоящий сезон, то пока гонщик отзывается скромно. Экипаж говорит, что пока задача следующая — проехать все гонки чемпионата России, ознакомиться с новыми для нас трассами, побороться за подиум по итогам года. Победу на данном этапе спортсмены восприняли спокойно.