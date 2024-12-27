Уфимский гонщик Рустам Исхаков лихо ворвался в новый сезон и выиграл первый этап Кубка России

— Первые два ночных спецучастка ехали аккуратно, привыкая к покрытию и машине. Но, тем не менее, показали достойный результат. Ну и так получилось, что у соперников в классе возникли трудности и большие потери времени на втором спецучастке, в результате по итогам первого дня гонки отрыв от второго места у нас был 2 с половиной минуты. Так что второй день гонки мы ехали по принципу: где ровное покрытие, там едем в удовольствие, а где большие ямы и подбросы -аккуратненько, экономя ресурс техники. При необходимости могли бы ехать заметно быстрее, — подтверждает штурман Исхакова Сергей Бруковский.